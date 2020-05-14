РИАМО - 14 мая. В столице задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого в поселении Краснопахорское Троицкого округа, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«Вблизи жилого дома по улице Светлой поселка Минзаг поселения Краснопахорское Москвы 13 мая обнаружено тело мужчины 1972 года рождения с рубленными ранениями головы», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пьяный мужчина в ходе ссоры нанес своему знакомому ряд ударов кирпичом по голове.

В данный момент подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.