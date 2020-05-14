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РИАМО
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Александр Манзюк
С 12 мая в Москве и Подмосковье введен обязательный «масочный режим». Корреспонденты РИАМО прокатились в транспорте, прогулялись по городу и выяснили, как жители соблюдают установленные правила.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Сегодня маска стала неотъемлемым атрибутом уличной моды.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Впрочем, каждый носит ее на свой лад.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Кто-то тайком ослабляет защиту, пока никого нет рядом.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Кто-то следует трендам даже в суровых условиях пандемии.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В Подмосковье сегодня утром надели маски 84 % пассажиров транспорта.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В столице обязательно носить не только маску, но и защитные перчатки.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Средства защиты для лица и рук можно купить в вендинговых автоматах на некоторых станциях московского метро.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Пассажиры стараются соблюдать дистанцию в транспорте.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Это несложно – в метро немноголюдно. В утренний час пик сегодня было на 78 % пассажиров меньше, чем в такой же день в прошлом году.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Пассажиры столичной подземки добросовестно соблюдают требования безопасности и надевают индивидуальные средства защиты: утром в масках было 96 % пассажиров, в перчатках – 93 %.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Дисциплинированны и пассажиры пригородных поездов, МЦК и МЦД.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В продуктовые магазины граждан также просят входить только в масках.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Здоровье людей – превыше всего.
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