РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. Московский государственный областной университет (МГОУ) городского округа Мытищи проведет 15 мая вебинар на тему педагогической деятельности молодых учителей, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

«Зачастую выпускники педагогических направлений не имеют должного представления о буднях молодого школьного учителя. Знакомство с реальной практической деятельностью учителя школы поможет избежать многих проблем при трудоустройстве и в последующей трудовой деятельности. В пятницу кандидат исторических наук Павел Балдин проведет на актуальную тему вебинар, на котором его участники получат представление о реальной педагогической деятельности молодых учителей», - говорится в сообщении.

Начало вебинара в 18:00, ссылка на регистрацию находится в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.