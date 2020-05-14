РИАМО - 14 мая. Рассмотрение проектов для выдачи свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика экспертами рабочей группы Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области проходит еженедельно в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

В связи с пандемией процесс выдачи свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика (АГО) целиком перешел в онлайн-формат. Авторы проектов получают консультации экспертов в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

«Эпидемия коронавируса для всех изменила привычный формат работы, но мы, несмотря на обстоятельства, продолжаем вести рабочую группу Архкомиссии. Огромное спасибо нашим экспертам, членам рабочей группы, которые находят время и силы каждую неделю обсуждать проекты в онлайн-формате. Каждому из них я очень благодарна, так как это работа на общественных началах, требующая временных, эмоциональных, профессиональных затрат», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В заседаниях принимают участие выдающиеся представители архитектурного сообщества региона. Рассмотрение архитектурных решений осуществляется при участии авторов и заказчиков проектов.

«Архкомиссия не просто рассматривает проекты. Мы обязательно ведем разговор в конструктивном русле, помогая автору понять свои просчеты, если они есть, давая возможность доработать проект с учетом замечаний. Члены комиссии дают свои рекомендации, что можно сделать в данной ситуации, чтобы каждый проект обрел более крепкие позиции, стал реально лучше», — подчеркнула Кузьмина.

По итогам 11 заседаний рабочей группы, проведенных за первый квартал текущего года, эксперты рассмотрели 145 проектов. Положительное заключение и свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика получили 118 объектов, составляющие более 50% от всех поданных заявок.

Для реализации согласованныхпроектов предусмотрено формирование более 23 тысяч квадратных площадок дворовых территорий, 25 тысяч «квадратов» общественных пространств и более 8,6 тысячи парковочных мест. Порядка 161 тысячи квадратных метров площадей объектов приходится на нежилые помещения, еще около 60 тысяч «квадратов» — на социальные.

В начале 2020 года состав рабочей группы обновился, в нее вошли представители таких известных московских бюро, как «Остоженка», «Архитектурная группа ДНК», «Лаборатория виртуальной архитектуры», «МГПМ», а также члены Ассоциации проектировщиков Московской области (АПМО) и другие специалисты.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.