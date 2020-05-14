РИАМО - 14 мая. Порядка 600 тысяч из 1 миллиона обращений горожан на горячую линию по коронавирусу были переадресованы социальным работникам столицы, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас миллион звонков поступило на горячую линию (по коронавирусу - ред.). Из них около 600 тысяч переадресовали социальным работникам и волонтерам, которые в дальнейшем решают вопросы пожилых людей, которые болеют хроническими болезнями, инвалидов, одиноко проживающих граждан», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что для врачей психоневрологических интернатов и домов престарелых определена городская доплата в размере 46 тысяч рублей. Кроме того, социальным работникам также назначена доплата в 25 тысяч рублей.

За весь период пандемии в столице зафиксировано 130 716 случаев Covid-19. До 31 мая включительно выходить из дома можно только по веским причинам: в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Горожане обязаны носить защитные маски и перчатки на транспорте и общественных местах.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.