РИАМО - 14 мая. Около 11 тысяч предпринимателей Москвы, которые арендуют землю у города, получили отсрочку по арендной плате на четыре месяца, сообщил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

«Другими словами, мы полностью обнулили арендную плату за период с 1 марта по 1 июня», - сказал Гаман в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что средства, которые должны были поступить в бюджет города, на четыре месяца остались в экономическом обороте предпринимателей.

Предприниматели получили отсрочку по арендной плате в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.