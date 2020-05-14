РИАМО - 14 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев занял второе место рейтинге регионов РФ по упоминаемости в СМИ за апрель, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В топ-3 лидеров вошли также Сергей Собянин (Москва, первое место) и Александр Беглов (Санкт Петербург, третье место).

За этот период губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса.

Также часто в средствах массовой информации упоминалась организованная Воробьевым подготовка к поэтапному введению масочного режима, обсуждались заявления губернатора об усилении контроля цифровых пропусков во время майских праздников.

Часто цитировалась новость, что он выразил соболезнования родным и близким умершего от коронавируса депутата регионального парламента Ивана Жукова, а также то, что Воробьев взял под контроль ситуацию со взрывом в жилом доме в Орехово-Зуеве.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 56 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.