РИАМО - 14 мая. Четыре портрета ветеранов войны Дмитровского городского округа разместили на билбордах в рамках проекта «Победа в лицах», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
В каждом муниципалитете Московской области размещены билборды с фотографиями ветеранов и QR-кодами, с помощью которых можно перейти на сайты и прочитать интервью и истории героев.
«Дмитровский округ в проекте #Победавлицах представили Евгений Александрович Рыбаков, Галина Павловна Рощина, Константин Александрович Прохоров и Мария Тимофеевна Барсученко», - говорится в сообщении.
Проект призван выразить благодарность ветеранам и напомнить жителям Подмосковья о героях-земляках.
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