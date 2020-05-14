РИАМО – 14 мая. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции в Ногинске, его избили злоумышленники во время ограбления магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Сообщение в полицию поступило в ночь на четверг от сотрудника ЧОП «Дельта», который отреагировал на сработавшую сигнализацию.

«По дороге к магазину охранник обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам ОГИБДД МУ МВД России «Ногинское». Войдя в магазин, полицейские увидели двух мужчин в масках, совершавших ограбление», – говорится в сообщении.

Один злоумышленник держал в руках лом, а другой – отвертку. Полицейские потребовали сдаться, преступники ответили активным сопротивлением. Во время борьбы один полицейский получил травму головы и впоследствии был госпитализирован, а грабители скрылись.

На данный момент устанавливаются личности нападавших, ведется их розыск.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.