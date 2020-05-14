РИАМО - 14 мая. Строительство второй очереди картофелехранилища на 11 тысяч тонн семян завершается в Талдомском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инвестиционный проект строит крупнейший подмосковный агрохолдинг «Дмитровские овощи», где выращивают овощи и картофель в открытом грунте.

«Объект возводится в два этапа. Общая площадь двух хранилищ составит 6 тысяч квадратных метров. Первое хранилище введено в строй в прошлом году. На территории второго этапа комплекса в данный момент полностью обустроено 5 камер хранения из 11, возводится шестая», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Новое хранилище оборудовано уникальной системой вентиляции, снабжено датчиками температуры наружного воздуха и помещения, датчиками влажности воздуха и газа.

Кроме того, проект обеспечен тепловыми, энерго- и водными ресурсами. Завершение строительства и выход объекта на полную мощность запланированы на конец нынешнего года.