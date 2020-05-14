РИАМО - 14 мая. Водителей, которые случайно совершили ошибку в номере автомобиля при привязке к цифровому пропуску, не будут штрафовать, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве уточнили, что в МАДИ есть для этого все законные основания.

«Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%. Но все же очень просим перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску: в нашем чат-боте @MosAutoCheckBot или в приложении «Московский транспорт», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он также подчеркнул, что заявление на отмену штрафов в электронном виде необходимо заполнить на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru.

В Москве на период самоизоляции запрещено передвигаться по городу на личном или общественном транспорте без цифрового пропуска, который должен быть привязан к номеру автомобиля или транспортной карте.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.