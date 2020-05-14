РИАМО - 14 мая. Артист Дмитровского драматического театра Роман Шишков занял второе место в открытом всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Народное голосование завершилось 9 мая, по его результатам были определены победители в номинациях «Авторская песня», «Кавер песня», «Авторское стихотворение», «Стихотворение другого автора», «Авторская проза» и «Проза другого автора».

«Роман Шишков читал стихотворение собственного сочинения «А что мы знаем о войне». За него отдали свои голоса 14 419 человек», - говорится в сообщении.

Всего в фестивали участвовали 50 городов-героев и городов воинской славы. Организаторами фестиваля выступили «Первый канал. Всемирная сеть».