РИАМО - 14 мая. Дмитровский драматический театр в апреле провел онлайн-фестиваль «Онл@йнСценА» на своем сайте и в соцсетях, в котором соревновались 15 театров со всей России и ближнего зарубежья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Свое мастерство показывали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Костромы, Донецка (ДНР), Резекне (Латвия) и других городов.

«За время фестиваля группу театра посетили около 50 тысяч зрителей и любителей театрального искусства. Программа «Вести» ВГТРК «Россия» рассказала о дмитровском фестивале и полученных театрами наградах», - говорится в сообщении.

Во время фестиваля удалось наладить контакты с театрами, есть предварительная договоренность об обменных гастролях.