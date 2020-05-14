РИАМО - 14 мая. Свыше 100 тысяч нуждающихся жителей Московской области уже получили продуктовые или медицинские наборы, сообщила в четверг первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова.

«Теперь хочу рассказать про помощь, которая оказывается в виде продуктовых или медицинских наборов. <…> Я еще раз хочу подчеркнуть, что эта помощь адресная, и оказывается она тем, кто находится сейчас в крайне сложной ситуации. На данный момент такая помощь оказана более 100 тысячам нашим жителям», — сказала Забралова в эфире телеканала «360».

Она отметила, что в Подмосковье есть разные наборы, в том числе для пожилых людей, семей с маленькими детьми и медицинских работников.

По ее словам, с момента начала действия режима повышенной готовности подмосковная социальная служба активно работает: ее сотрудники регулярно обзванивают жителей по специальному чек-листу.

«Мы обзвонили более полутора миллиона человек, чтобы узнать, кому действительно тяжело. <…> В первую очередь, мы помогаем жителям старше 60 лет – это те, кто попадает под определенные критерии: одиноко проживающие жители старше 60 лет, жители с доходом ниже 19 696 рублей, инвалиды первой группы старше 60 лет, которые находятся на режиме самоизоляции», — добавила Забралова.

Она уточнила, что на продуктовую помощь может претендовать семья с двумя и более детьми дошкольного возраста, а также воспитывающая ребенка инвалида и малообеспеченные семьи, получающие детское пособие в соответствии с законом Московской области «О мерах социальной поддержки семей и детей».

Кроме того, помощь может получить семья, у которой резко ухудшилось материальное положение в связи с потерей работы одного или обоих родителей в период пандемии коронавируса.

«Я знаю, что многие оставляли заявку на получение продуктовых наборов на портале «Госуслуг». Я вам обещаю, с вами обязательно свяжутся в течение нескольких дней. Социальный работник все проговорит, посмотрит, послушает: на сколько тяжелая ситуация у вас сейчас в семье, попадаете ли вы под условия и критерия получения натуральной помощи», — подчеркнула Забралова.

Она напомнила, что все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (800) 550-50-30.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.