РИАМО - 14 мая. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал специальную тест-систему, которая поможет выявлять подходящую донорскую кровь для переливания пациентам с коронавирусом, сообщил четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
«В институте Гамалеи выработана тест-система, которая путем тестов <...> определяет, годится ли кровь для оказания помощи по коронавирусу, имеет ли она количество необходимых антител или нет. <…> Тест-система должна получить лицензию и быть внедрена в ближайшие недели», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Мэр также добавил, что внедрение данной системы позволит значительно увеличить количество доноров крови для больных с коронавирусом. В настоящее время в Москве действует специальная горячая линия, где можно узнать все подробности процедуры сдачи крови.
«Сдают ее (кровь - ред.) в нескольких лечебных заведениях Москвы: институте Склифософского, 52-ой больнице и еще паре других клиник. <...> Я благодарен людям, которые предлагают такую инициативу», — заключил Собянин.
В настоящий момент переливание донорской плазмы крови с антителами к новой коронавирусной инфекции считается одним из наиболее эффективных методов лечения Covid-19 при отсутствии вакцины. Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который был заражен коронавирусной инфекцией. При этом он не должен иметь каких-либо хронических заболеваний, ВИЧ, гепатит В и С.
Текстовая трансляция
14 МАЯ
- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:
- Самые важные новости дня в карточках
- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми
- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.
- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.
- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).
- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.
- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.
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