РИАМО - 14 мая. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал специальную тест-систему, которая поможет выявлять подходящую донорскую кровь для переливания пациентам с коронавирусом, сообщил четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«В институте Гамалеи выработана тест-система, которая путем тестов <...> определяет, годится ли кровь для оказания помощи по коронавирусу, имеет ли она количество необходимых антител или нет. <…> Тест-система должна получить лицензию и быть внедрена в ближайшие недели», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр также добавил, что внедрение данной системы позволит значительно увеличить количество доноров крови для больных с коронавирусом. В настоящее время в Москве действует специальная горячая линия, где можно узнать все подробности процедуры сдачи крови.

«Сдают ее (кровь - ред.) в нескольких лечебных заведениях Москвы: институте Склифософского, 52-ой больнице и еще паре других клиник. <...> Я благодарен людям, которые предлагают такую инициативу», — заключил Собянин.

В настоящий момент переливание донорской плазмы крови с антителами к новой коронавирусной инфекции считается одним из наиболее эффективных методов лечения Covid-19 при отсутствии вакцины. Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который был заражен коронавирусной инфекцией. При этом он не должен иметь каких-либо хронических заболеваний, ВИЧ, гепатит В и С.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.