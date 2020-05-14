РИАМО - 14 мая. В городском округе Луховицы отменили ограничительные мероприятия по бешенству животных и признали ряд территорий благополучными, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 12 марта 2020 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории: деревня Озерцы городского округа Луховицы», – говорится в документе.

Карантин также сняли на территории от южной границы деревни Подлипки до южной границы деревни Ловецкие Борки, далее до южной границы поселка Фруктовая и далее до южной границы деревни Подлипки.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо сразу обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной – она вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.