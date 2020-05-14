РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В лесной зоне микрорайона Коренево подмосковных Люберец разлили неизвестное вещество, сообщил «РИАМО в Люберцах» местный житель.

«Было обнаружено неизвестное вещество в лесной зоне микрорайона Коренево. Вероятно, оно негативно влияет на почву», - сказал житель.

По словам сотрудников комитета лесного хозяйства Московской области, информацию направили в Виноградовский филиал ГКУ МО «Мособллес» для проведения проверки данного факта и принятия мер в случае необходимости.