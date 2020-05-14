РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. Флешмоб, посвященный истории ткацкой фабрики, запустили в четверг в поселке Октябрьский Люберец, он проводится в социальной сети Instagram, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Для участия необходимо опубликовать на личной страничке ретрофотографии своих родственников, которые в различное время работали на фабрике. На архивных черно-белых фотоснимках могут быть изображены трудящиеся на своем рабочем месте: прядильщики, мастера, инструкторы производственного обучения, слесари-ремонтники», - говорится в сообщении.

Фотографии необходимо выкладывать с хештегом #фабрика_октябрьский, также нужно отметить территориальное управление @terupr_tomilino_oktyabrskii. Итоги будут подведены через месяц.

История фабрики насчитывает не одно столетие. Дату основания связывают с палашным заводом в Балятине, переоборудованным в 1734 году в суконную фабрику. В 1922 году фабрике присвоили имя Октябрьской революции. В советское время предприятие было одним из лидирующих в текстильной отрасли. В современное время на месте фабрики был построен торговый центр «Текстиль Профи».