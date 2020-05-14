РИАМО - 14 мая. В Московской области сотрудникам стационаров и центров занятости, а также социальным работникам и врачам предусмотрены денежные выплаты в размере от 10 до 60 тысяч рублей, сообщила в четверг первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова.

«Власти также позаботились и о тех, кто работает с людьми в непростых условиях. Мы понимаем, что сейчас трудно работать в центрах занятости, оказывать социальные услуги, работать в стационарах, которые тоже работают с пожилыми гражданами. По поручению президента федеральную доплату получат и работники стационаров, и врачи. Она составит у врачей 40 тысяч рублей, а те, кто работает с заболевшими – 60 тысяч рублей», — сказала Забралова в эфире телеканала «360».

Также она отметила, что доплату получат работники стационаров — социальные и педагогические работники, средний и младший медицинский персонал, а также административный и технический персонал. У них выплаты составят от 10 до 35 тысяч рублей.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева эта поддержка коснется и работников центров занятости дополнительно, и социальных работников. С 1 апреля по 31 мая они получат к зарплате дополнительно по 10 тысяч рублей», — добавила Забралова.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.