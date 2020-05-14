РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Власти подмосковного Подольска объяснили, почему на автобусном маршруте №11 станция Подольск - «Сады ЖБК 200» запустили автобусы малой вместительности вместо больших, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на портале на уменьшение количества рейсов на маршруте №11. Он отметил, на маршруте вместо больших и комфортабельных запустили маленькие автобусы, в них невозможно соблюдать дистанцию пассажирам, едущим на работу. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу изменения класса автобусов на муниципальном маршруте №11.

«Перевозку пассажиров на маршруте №11 станция Подольск – «Сады ЖБК 200» осуществляет «МАП №5 города Подольска» филиал АО «Мострансавто» по регулируемым тарифам на основании заключенного муниципального контракта. В настоящее время транспортное обслуживание на маршруте №11 осуществляется одним автобусом малого класса с выполнением 14 рейсов ежедневно. Действующее расписание на маршруте №11 составлено с учетом сложившегося пассажиропотока», – сказал замглавы администрации округа Анатолий Гребенюк.

По его словам, в настоящее время АО «Мострансавто» ежедневно проводит мониторинг пассажиропотока. В случае увеличения количества пассажиров рассмотрят вопрос изменения транспортной работы на обслуживаемых маршрутах.