РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мая. Председатель Совета ветеранов подмосковных Котельников вручил труженице тыла Ефросинье Старухиной юбилейную медаль Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Котельниках проходит награждение ветеранов.

«Председатель Совета ветеранов Михаил Набокин вручил труженице тыла Ефросинье Старухиной юбилейную медаль и праздничный набор от соратников по депутатскому корпусу», - говорится в сообщении.

Также Набокин вручил жительнице города Антонине Сиротенко продуктовый набор.