РИАМО - 14 мая. Кабинет министров России принял решение выделить 23,4 миллиарда рублей на компенсацию потерь, которые понесли отечественные авиакомпании из-за распространения коронавируса, сообщает Газета.ru.

Не менее 60% от финансовой поддержки авиакомпании должны потратить на выплату заработных плат сотрудникам.

«Кроме того, часть средств можно потратить на лизинговые платежи, оплату стоянки самолетов, операционную деятельность и содержание имущества», — отмечается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о спаде в сфере авиаперевозок из-за пандемии Covid-19.

В России за прошедшие сутки выявили 9974 случая заражения коронавирусной инфекцией, почти половину случаев составили бессимптомные зараженные. Общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 252 245, зафиксировано 2305 летальный исходов и 53530 выздоровлений.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.