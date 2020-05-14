РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В подмосковных Котельниках на производственных, строительных предприятиях начнут проверять сотрудников на коронавирус раз в две недели, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С 18 мая на производственных, строительных предприятиях, а также на предприятиях, осуществляющих продажу товаров для стройки, ремонта и сада, со штатной численностью от 100 человек, лежит обязанность по организации тестирования не менее 10% сотрудников на Covid-19. Тестирование должно проходить раз в две недели до 31 мая. Такие правила были введены постановлением губернатора Московской области от 11.05.2020 №229-ПГ», - говорится в сообщении.

Одной из организаций, уполномоченных на проведение тестирования, является медицинский центр CMD. Сотрудники центра проводят тестирование на коронавирус с выездом на предприятие (выезд сотрудника будет включен в стоимость услуги). Результат теста с высокой точностью направляется в течение 3 суток с момента взятия материала.

Контактное лицо по вопросам заказа на тестирование: Кузнецов Тимофей, +7(925)047-85-18, cmdkotelniki@yandex.ru. Адрес центра: улица Сосновая, дом №2, корпус 4.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.