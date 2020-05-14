РИАМО - 14 мая. Максимальная сумма доплаты по безработице в Подмосковье составляет 15 тысяч рублей, но пособие может прийти не в полном объеме, если гражданин потерял работу не с начала месяца, сообщила в четверг первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова.

«Многие спрашивают, почему доплата не составляет именно 15 тысяч рублей. Объясняю: 15 тысяч – это максимальный размер пособия за полный рабочий месяц. Например, если житель зарегистрирован в качестве безработного 20 апреля, то, соответственно, размер пособия ему придет в перерасчете за десять оставшихся дней до конца месяца. Пройдя перерегистрацию в следующем месяце, он получит сумму в полном объеме за этот месяц – 15 тысяч рублей», — сказала Забралова в эфире телеканала «360».

Она отметила, что на доплату могут рассчитывать жители Подмосковья, которые уже состоят на учете по безработице, а также потерявшие работу в период самоизоляции – это с 26 марта по 31 мая или в течение 30 дней после ее окончания.

По словам первого зампреда, выплата будет назначена, если соблюден ряд условий: во-первых, в 2020 году гражданин работал не менее 60 календарных дней. Во-вторых, если его уволили не по причине дисциплинарного проступка. В-третьих, житель имеет постоянную регистрацию в Подмосковье.

«Сегодня дистанционно можно подать заявление для регистрации статуса безработного на портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru). Если у человека нет возможности сделать это в электронной форме, то он может прийти в центр занятости по месту жительству по предварительной записи», — добавила Забралова.

Она подчеркнула, что в течение 11 дней в Пенсионном фонде подтверждаются данные, необходимые для перечисления пособия по безработице. Жители, которые уже состоят на учете по безработице, получат доплату автоматически.

«Если вы в статусе безработного и у вас есть дети до 18 лет, то вы еще получите федеральную доплату к пособию в 3 тысячи рублей на каждого ребенка, которая будет выплачиваться так же, как и пособие по безработице. Ее будут платить с апреля по июнь», — заключила Забралова.