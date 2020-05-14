РИАМО - 14 мая. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья вместе с полицейскими продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции, уже составлено более 3,6 тысяч протоколов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного регионального ведомства.

«По итогам совместных рейдов инспекторов Госадмтехнадзора и полиции, по статье 3.6 КоАП Московской области составлено 3657 протоколов на физических лиц. Наибольшее количество в городских округах Балашиха - 327, Реутов - 267, Химки - 227, Красногорск - 183, Мытищи - 137», – сказал глава Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор Олег Баженов.

Он добавил, что состав правонарушений заключается в следующем: нарушений ограничений режима самоизоляции было зафиксировано 3447 случаев, по несоблюдению социальной дистанции – 173 нарушения, при этом нарушений в сфере режима изоляции при сбросе мусора с использованием автотранспорта – 37.

В Подмосковье продлили режим обязательной самоизоляции граждан по 31 мая. Выходить на улицу можно лишь в случае крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.