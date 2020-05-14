РИАМО - 14 мая. Салоны красоты и парикмахерские в Москве не будут возобновлять работу в ближайшее время, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
«Пока мы такого решения не принимаем. Но, как появится возможность, конечно, мы это сделаем (откроем салоны красоты – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам мэра, организации, оказывающие бытовые услуги населению, являются самыми проблемными с точки зрения распространения коронавируса.
«Поэтому Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам разрешения (деятельности – ред.) такого рода заведениям. Ситуация в городе должна соответствовать целому ряду требований Роспотребнадзора. И Москва пока не соответствует этим требованиям», - заключил Собянин.
Из-за распространения коронавируса жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции до конца мая. Вместе с тем с 12 мая в столице могут возобновить работу промышленные и строительные предприятия, при этом им необходимо соблюдать меры предосторожности.
С начала пандемии в Москве выявили 130 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Текстовая трансляция
14 МАЯ
- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:
- Самые важные новости дня в карточках
- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми
- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.
- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.
- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).
- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.
- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.
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