РИАМО - 14 мая. Салоны красоты и парикмахерские в Москве не будут возобновлять работу в ближайшее время, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

«Пока мы такого решения не принимаем. Но, как появится возможность, конечно, мы это сделаем (откроем салоны красоты – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам мэра, организации, оказывающие бытовые услуги населению, являются самыми проблемными с точки зрения распространения коронавируса.

«Поэтому Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам разрешения (деятельности – ред.) такого рода заведениям. Ситуация в городе должна соответствовать целому ряду требований Роспотребнадзора. И Москва пока не соответствует этим требованиям», - заключил Собянин.

Из-за распространения коронавируса жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции до конца мая. Вместе с тем с 12 мая в столице могут возобновить работу промышленные и строительные предприятия, при этом им необходимо соблюдать меры предосторожности.

С начала пандемии в Москве выявили 130 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.