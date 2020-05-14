РИАМО - 14 мая. На Юбилейном проспекте в подмосковном Реутове произведена посадка 10 саженцев лип в рамках планового весеннего озеленения города и проекта «Зеленый каркас», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В городском округе продолжаются сезонные посадки деревьев. В среду специалисты служб городского хозяйства высадили 10 лип у дома №47 по Юбилейному проспекту. Данный сорт предназначен для городской среды, а взрослые деревья достигают до 15 метров в высоту», - говорится в сообщении.

Накануне на улице имени академика В.Н. Челомея со стороны дома №38 по улице Октября были произведены работы по высадке 10 пятилетних саженцев лип. А в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне у новой эстакады появилась аллея из 20 пирамидальных тополей. Также рядом с домами в 10 и 10А микрорайонах Реутова было высажено 150 декоративных кустарников.

«Все работы по высадке деревьев проводят с соблюдением рекомендаций ВОЗ и Минздрава РФ. Специалисты соблюдают меры предосторожности, социальную дистанцию, работают в масках и перчатках», - отмечается в материале.

Места новых посадок были определены по результатам предложений жителей в социальных сетях, на портале «Добродел» и на почте green@reutov.net. Перед выбором точек озеленения специалисты провели дополнительный анализ местности на наличие подземных коммуникаций.

В рамках программы «Зеленый каркас» в 2019 году в городском округе Реутов было высажено более 3,5 тысячи деревьев и кустарников при участии около 5,5 тысячи местных жителей. Проект будет создавать типовое озеленение на улицах, в парках и скверах, а также во дворах многоквартирных домов.