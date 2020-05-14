РИАМО - 14 мая. Чтобы получить выплаты на ребенка, необходимо подать электронное заявление на сайте госуслуг, при этом прикладывать к нему документы нет необходимости, все будет проверяться автоматически, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

«Понять, какие выплаты вам положены, можно на главной странице портала госуслуг в разделе «Популярные услуги». Что касается поддержки семей с детьми, то, по поручению президента страны, каждый житель может оформить пособие в размере 10 тысяч рублей на ребенка от трех до 16 лет», — сказала Забралова в эфире телеканала «360».

Она добавила, что в эту категорию попадают семьи с детьми, которым до 1 июня 2020 года исполнится 16 лет. Эта помощь положена всем, вне зависимости от дохода семьи.

«Для этого (получения помощи - ред. ) нужно зайти на сайт госуслуг под своей учетной записью. Перейти во вкладку «Услуги». В поисковике вбить «Пенсионный фонд», после этого выпадает страничка со списком услуг. Нужно спуститься в самый низ и найти услугу, которая называется «Единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет», — объяснила Забралова.

После выбора нужной услуги на страничке в электронной форме нужно будет заполнить заявление, в котором необходимо указать реквизиты счета, на который будет выполнен перевод средств.

Родители детей возрастом до трех лет могут получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь 2020 года.

«В эту категорию попадают семьи, где ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. Эта мера также не зависит от дохода семьи. Выплату можно получить на каждого ребенка. Заявление тоже не составляет труда — нужно также перейти на сайт госуслуг и в разделе услуги выбрать «Ежемесячные выплаты на детей до трех лет» и снова заполнить заявление», — добавила первый зампред.

Она отметила, что документы к заявлению прикладывать нет необходимости: все будет проверяться автоматически. Подать заявку можно до 1 октября. Если заявление на выплаты было подано с 1 июля по 1 октября, то все деньги в сумме 15 тысяч рублей поступят разом.