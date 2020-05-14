РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» убрали оставленные порубочные остатки с газона на Московской улице в Подольске после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение правил уборки и вывоза порубочных остатков в микрорайоне Силикатная-2. Он отметил, что за домом №7 по улице Московской спилили деревья и оставили порубочные остатки.

«Сотрудниками администрации округа по данной информации был проведен осмотр газона. Факт ненадлежащей уборки от мусора подтвердился. Меры приняты, газон по данному адресу очищен. Уборка данной территории проводится сотрудниками МУП «ДЕЗ» согласно графику выполнения работ. Руководителю предприятия было указано на необходимость содержания территории в чистоте и порядке», - сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.