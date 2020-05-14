РИАМО - 14 мая. После появления информации об утечке данных клиентов курьерская служба СДЭК провела внутреннее расследование и выяснила, что утечки не было, сообщил РИАМО в четверг IT-директор СДЭК Станислав Горбатовский.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что личные данные свыше 9 миллионов клиентов компании СДЭК выложили на продажу в Сети.

«Базы находятся в защищенной сети, прямой доступ к которой есть только у сотрудников компании. Но даже у сотрудников нет возможности скачать или экспортировать данные — такой функционал не предусмотрен в программе», - сказал Горбатовский.

Он пояснил, что мошенники предлагают купить не готовые базы, а доступ сотрудника с возможностью просмотра данных, однако это уловка.

«Даже при покупке логина посмотреть базу будет невозможно: двухфакторная авторизация потребует подтверждения входа в систему по номеру телефона, привязанному к аккаунту. То есть если найдется покупатель, готовый заплатить 70 тысяч рублей за логин, использовать его будет нельзя», - подчеркнул собеседник агентства.

По словам IT-директора СДЭК, компания усиливает защиту и внедряет инструменты для быстрого поиска мошенников.

Также Горбатовский предупредил о том, что в Сети появляются фейковые сайты, дублирующие интерфейс сайта cdek.ru. Чтобы уберечься от мошенников, нужно внимательно смотреть на название сайта - любые изменения (cdek.nu, cdek.in, cdek.at, cdek-box.ru, cdek-dostavka.info) прямо указывают на подделки.

«Проверить номер накладной, провести оплату или изменить способ доставки можно только на cdek.ru. При возникновении подозрений напишите нам в официальные группы в социальных сетях, позвоните на горячую линию (8-800-250-04-05) или в ближайший пункт выдачи заказов — сотрудники помогут разобраться и ответят на вопросы», - заключил Горбатовский.