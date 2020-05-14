РИАМО – 14 мая. Сербский специалист Марко Николич станет главным тренером команды московского «Локомотива», сообщает Газета.ru.

Последним клубом Николича был венгерский «Мехервар». Кроме того, он был тренером люблянской «Олимпии» и белградского «Партизана».

«Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Желаем Марко успешной работы и больших побед!» — говорится в сообщении команды.

Ранее пост тренера футбольной команды занимал Юрий Семин.