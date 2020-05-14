РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мая. В подмосковных Котельниках ежегодные плановые отключения горячей воды перенесли на более поздний срок в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В связи с введением режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции ежегодные плановые отключения горячей воды, необходимые для выполнения профилактических работ по повышению качества и надежности горячего водоснабжения, в текущем году перенесены на более поздний срок», - говорится в сообщении.

Рассматривается возможность корректировки графика проведения работ с ранее запланированной даты 1 июня на 1 июля. Это сделано для того, чтобы не доставлять лишних хлопот жителям, так как большинство находится на самоизоляции и дистанционной работе, обучении.

Для исключения возможных проблем жителей городского округа Котельники в условиях самоизоляции длительность отключения услуги будет сокращена до 10 дней. Более подробная информация с указанием конкретных дат по микрорайонам города будет размещена на официальном сайте МУЖКП «Котельники», в социальных сетях и других информационных ресурсах.