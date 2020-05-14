РИАМО - 14 мая. В Одинцовском округе 890 семей, признанные малоимущими и получающие пособия на детей, будут обеспечены продуктовыми наборами, выдача будет осуществляться до 15 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Помощь получат все семьи, у которых доход не превышает величину прожиточного минимума.

«Для того, чтобы их получить никаких заявлений подавать не надо - все данные о семьях уже есть у нашей соцзащиты. Сотрудники свяжутся с родителями и скажут, где и когда получить продуктовый набор», — сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Набор рассчитан на одну семью, выдача наборов контролируется министерством социального развития Московской области.

Постановление на выделение продуктовых наборов малоимущим семьям подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.