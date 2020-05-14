РИАМО – 14 мая. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в прошлом месяце в столице умерло на 1,8 тысячи человек больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что данные по смертности были опубликованы на открытых данных, чтобы их изучить смогли все желающие.

«Действительно, у нас наблюдается увеличение смертности за апрель 2020 года по сравнению с 2019 годом. Смертность увеличилась на 1,8 тысячи человек, по сравнению с 2018 годом - на 900 человек», - отметила Ракова.

При этом коронавирус в апреле унес жизни 639 человек. Заммэра подчеркнула, что вирус всегда бьет по самому больному, обостряются все хронические заболевания. Но нельзя говорить, что причиной всех смертей стала инфекция Covid-2019.

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них в Москве – 4712.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.