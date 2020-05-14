РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. Для жителей Люберец размещена подборка занимательных игр и викторин на официальных страницах Instagram-аккаунтов учреждений культуры городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Во время самоизоляции пользователи сети разного возраста могут поучаствовать в каждой из предложенных игр. Культурный центр «Дом офицеров» 14 мая в 19:00 проведет интерактивную игру, 16 мая в 15:00 состоится интеллектуальная игра, 17 мая в 19:00 также пройдет интерактивная игра. Красковский культурный центр подготовил отдельную программу: 15 мая в 12:00 - видео-мастер-класс по актерской дикции и челлендж по скороговоркам, 16 мая в 15:00 онлайн-игра», - говорится в сообщении.

В культурно-досуговом центр «Союз» пройдет онлайн-викторина 14 и 16 мая в 19:00. В Центре культуры и семейного досуга «Томилино» 16 мая в 19:00 состоится видеообучение по правилам прохождения игр. В библиотеке «Малаховка» 16 мая в 13:00 пройдет онлайн-викторина в сторис. 17 мая в 15:00 в Центре культуры и отдыха состоится интерактивная игра.