РИАМО - 14 мая. Назначены три члена конкурсной комиссии Каширы для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, соответствующее распоряжение губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на официальном портале правительства Подмосковья.

Сейчас обязанности главы Каширы временно исполняет Дмитрий Волков. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа должен состояться 21 мая.

«Назначить членами конкурсной комиссии городского округа Кашира Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Кашира Московской области: Голубева Андрея Алексеевича – депутата Московской областной думы (по согласованию)», — говорится в документе.

В комиссию также вошли консультант отдела развития местного самоуправления управления организации местного самоуправления Московской области Главного управления территориальной политики Московской области Юрий Надточей и заведующий отделом территориальным Третьим управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного управления территориальной политики Московской области Дмитрий Ткачевский.

Ранее временно исполняющий полномочия главы Каширы Вадим Демихов сложил полномочия по собственному желанию.