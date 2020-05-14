РИАМО - 14 мая. Более девяти тысяч поездок совершили врачи по вызовам на такси с помощью «Яндекса» за три недели с момента запуска проекта «Помощь рядом», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Яндекс» организует перевозку 630 врачей из 32 больниц и поликлиник Королева, Подольска, Жуковского, Дмитрова, Ногинска, Воскресенска, Егорьевска, Каширы, Домодедова, Дубны и Красногорска.

«Помощь стала возможна благодаря пожертвованиям в фонд проекта — средства идут на организацию поездок врачей, доставку социальных наборов и тестов на коронавирус тем, кто в этом нуждается. Любой человек или организация может перечислить средства на странице (www.help.yandex.ru), чтобы помочь медицинским работником в период повышенной нагрузки», — говорится в сообщении.

Медики заказывают автомобиль с водителем по специальному тарифу «Медик» в приложении «Яндекс.Такси». Для них эти поездки бесплатны. Водители подключаются к парку и выполняют социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не могут. Задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

Проект помощи врачам Подмосковья реализуется «Яндексом» совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В проект уже вложили 250 миллионов рублей: деньги направлены на организацию логистики, переоборудование и дезинфекцию автомобилей, оплату труда водителей по всей стране.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.