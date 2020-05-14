РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 мая. В подмосковном Красногорске нанесли разметку на 85 пешеходных переходах и 38 «лежачих полицейских», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«На муниципальных дорогах горокруга Красногорск по состоянию на 14 мая нанесена разметка на 85 пешеходных переходах и 38 искусственных дорожных неровностях», – говорится в сообщении.

В настоящее время работы идут в деревне Путилково. Маркировка здесь осуществляются вручную, методом холодного пластика. Пластичный материал в два раза долговечнее краски.

«Сам материал двухкомпонетный – основа плюс отвердитель. При смешивании отвердителя и основы материал начинает засыхать. Затвердевание происходит около 15 минут. Не сотрется такое покрытие примерно год», – сказал представитель компании «Дорсервис» Василий Потапович.

В округе восстановить разметку на «зебрах» и искусственных неровностях планируется к концу мая. Линейную разметку на муниципальных дорогах обновят в июне.