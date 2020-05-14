РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. Подготовка к торжественному открытию нового пожарного депо 307 пожарной части Балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжается в микрорайоне Саввино Балашихи, его сотрудники навели порядок на прилегающей территории, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

«Был собран строительный мусор, сухие ветки, «под грабли» убраны открытые участки с уже зазеленевшей травой. В места, где строительная техника оставила глубокие борозды, осуществлена засыпка песка и грунта. При помощи пожарного рукава смыта вся грязь с асфальта перед фасадом части», - говорится в сообщении.

Внутри нового пожарного депо заносится и собирается мебель, на стены вывешиваются постеры, двери помещений обозначаются изготовленными бирками с номерами и табличками.

В комнате психологической разгрузки, где пожарные после сложного трудового дня смогут отдохнуть, поиграть в шахматы, посмотреть новости по телевизору, собрали кожаный диван и два кресла, на стены вывесили постеры, а на пол постелили новый ковер.

«Руководство управления и пожарной части надеется в ближайшем будущем, как только будут сняты ограничительные меры в связи с карантином, торжественно открыть новое пожарное депо», - заключается в материале.