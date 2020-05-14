РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Подрядная организация приступила к работам по окосу травы в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Работники подрядной организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск уже начали сезон по окосу травы на придомовых территориях многоквартирных домов. В частности, трава скошена во дворах жилых домов по адресам: проспект 50 лет Октября, дома №№11, 13; улица Заводская, дом №12», - говорится в сообщении.

Также сотрудники управляющей компании в настоящее время продолжают выполнять работы по покраске дорожных бордюров во дворах многоквартирных домов.