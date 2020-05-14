РИАМО - 14 мая. Результаты массового бесплатного тестирования москвичей на наличие антител к коронавирусу будут публиковать на официальном сайте мэра mos.ru, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений», – написал Собянин в своем блоге.

Забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках. Для проведения тестирования задействуют автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки.

В ближайшее время специалисты разработают механизм оперативной публикации результатов ИФА-теста в электронной медицинской карте пациентов.

Благодаря массовому скринингу эксперты смогут выявлять коронавирус на максимально ранних сроках, особенно у тех людей, кто переносит болезнь бессимптомно. Также это даст достоверную картину распространения вируса в целом по городу, на отдельных предприятиях и в организациях.

Данные скрининга позволят столичным властям принимать обоснованные решения, связанные со смягчением действующих ограничений, при этом не подвергая угрозе жизнь и здоровье москвичей.

Собянин призвал граждан ответственно отнестись к приглашению прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест (иммуноферментный анализ).

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.