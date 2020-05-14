РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 мая. Жители Красногорска могут в режиме онлайн посмотреть музейные экспонаты в рамках акции «Ночь музеев», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Красногорский филиал Музея Победы проведет «Ночь музеев» в онлайн-формате 16 мая.

«Стартует акция в 18:00 программой «За кадром» музейной экспозиции». В прямом эфире в Instagram-аккаунте гостям расскажут об уникальных музейных экспонатах - зимней шапке фельдмаршала Паулюса, рисунках немецкого военнопленного, будущего известного художника Мразинского», - говорится в сообщении.

Зрители также узнают много интересных историй о казалось бы ординарных предметах. Например, как использовали швейную машинку при печати агитационных листовок для немецких войск в Белоруссии в 1944 году.

Программу продолжит видеосюжет «Необычный заказ художнику…».

«Наш рассказ посвящен уникальным антифашистским игральным картам. Их эскизы в 1943 году выполнил ленинградский график Иван Харкевич. На картах нарисованы карикатуры на высшее политическое и военное руководство нацистской Германии», - сообщила заведующая Красногорским филиалом Маргарита Иващенко.

По ее словам, королями изображены Гитлер, Геббельс, Гиммлер и Геринг. Дамы - союзники фашистской Германии: Венгрия, Финляндия, Румыния и Италия. Тузами стали промышленные гиганты, на которые в те годы опирался нацистский режим.

Сюжет можно посмотреть в соцсетях Facebook и Instagram.

Завершит тематическую программу семейный мастер-класс «Превратились в белых журавлей…». Видеоролик о том, как изготовить бумажного журавлика, разместят в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».