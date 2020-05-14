РИАМО - 14 мая. Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор пояснил, что речь идет об обязательном ношении работниками масок, соблюдении социальной дистанции на рабочих местах, измерении температуры тела у сотрудников и изменении работы столовых. За соблюдением этих требований будут следить стюарды - именно они будут отвечать за безопасность и здоровье сотрудников.

«Подготовку к возобновлению работы мы проверили на заводе Tarkett в Мытищах. Здесь проработали все требования — нюансы по дезинфекции, по безопасности — все это готово для постоянной работы персонала. Например, на линии раздачи еды установили прозрачный щит, чтобы избежать прикосновений к продуктам, к работе также готовятся 12 стюардов», - добавил Воробьев.

Кроме того, возобновление работы подмосковных предприятий зависит от коэффициента распространения вируса в регионе. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель равен 1,01.

«Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее», - подытожил Воробьев.

Режим самоизоляции в Московской области продлен до 31 мая. Жители Подмосковья по-прежнему могут покидать квартиры только в случае острой необходимости.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.