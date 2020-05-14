РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. Вакансии врачей и среднего медицинского персонала открыты в новом ковидном центре, расположенном на базе Красковской больницы в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Для работы в новом ковидном центре срочно требуются: врач-анестезиолог (зарплата 249 439 рублей), врач-инфекционист (зарплата 236 492 рублей), медсестра (зарплата 145 732 рублей) и санитар (зарплата 74 881 рубей)», - говорится в сообщении.

Работодателем предусмотрены безопасные условия труда, бесплатное проживание и питание, что актуально для специалистов из регионов – их кандидатуры также будут рассмотрены.

Работа в ковидном центре осуществляется вахтовым методом, при котором не нужно увольняться с основного места трудовой деятельности. Телефон отдела кадров: 8(991)628-05-81.