РИАМО - 14 мая. С 15 мая в столице начнут проводить тестирование жителей на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки», – написал Собянин в своем личном блоге.

Скрининговая программа будет бесплатной и массовой. Забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по три в каждом административном округе).

Каждые несколько дней около 70 тысяч москвичей будут получать приглашения на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет проводиться случайным образом. Приглашения разошлют на электронную почту или с помощью СМС.

В каждый конкретный момент времени можно будет точно узнать, какая доля москвичей переболела Covid-19 и приобрела иммунитет, сколько человек в настоящее время инфицированы либо имеют подозрение на коронавирус. А также можно будет следить за реальной динамикой распространения вируса.

Всего сделано уже более 1,3 миллиона тестов, далее объемы тестирования будут набирать обороты. По новым правилам, работодатели действующих предприятий должны каждую неделю проводить выборочное тестирование сотрудников.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.