РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В подмосковных Люберцах за прошедшие сутки выявили еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 1 113 случаев инфицирования, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
«В Люберцах выявили за сутки 27 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1 113 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили три новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 185 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили девять случаев за сутки, всего в муниципалитете 273 заболевших.
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14 МАЯ
- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.
- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.
- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).
- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.
- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.
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