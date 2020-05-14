РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Три проблемных жилых комплекса Подольска - ЖК «Симферопольский», ЖК «Ренессанс» и многоквартирные дом на улице Серпуховская в микрорайоне Климовск могут получить софинансирование для достройки в 2021 году, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова в режиме видеоконференцсвязи провела совещание с представителями администраций городских округов. Его посвятили решению проблемных проектов жилищного строительства с использованием бюджетных средств федерального и регионального уровней.

«На конференции представили список первоочередных многоквартирных домов, по которым применение механизма бюджетного софинансирования для восстановления прав граждан – участников долевого строительства планируется запустить уже в 2020 году. В указанный адресный перечень вошли три проблемных жилых комплекса Подольска, возводимые на средства дольщиков», - говорится в сообщении.

В список вошли ЖК «Симферопольский» на улице Московская, 7, улице Спортивная, дома №№1, 2, 3, 4, 6; ЖК «Ренессанс» на Красногвардейском бульваре, 33А и 33Б; многоквартирный дом №3А на улице Серпуховская в микрорайоне Климовск. Решение о целесообразности финансирования достройки домов обанкротившихся компаний будет принимать Наблюдательный совет Фонда РФ. Он решит, будут объекты достраивать либо выплатят компенсации участникам долевого строительства по рыночной стоимости квадратного метра жилья, что может занять до двух лет.

При включении в реестр учитывался факт признания банкротства застройщика и открытие в отношении него конкурсного производства, срок ожидания передачи объекта долевого строительства и количество граждан, инвестировавших денежные средства для приобретения жилья. В приоритете были проблемные объекты с максимальным количеством обманутых дольщиков и значительным нарушением сроков передачи квартир.

Список на 2020 год сформирован исходя из предусмотренных в бюджетах сумм финансирования проблем пострадавших соинвесторов строительства от недобросовестных действий застройщиков. Предельный уровень федерального софинансирования определен в 70%, размер регионального участия составляет 30%.

Минжилполитики Подмосковья в настоящее время формирует на 2021 год перечень проблемных многоквартирных домов, по которым не найдены внебюджетные источники финансирования.