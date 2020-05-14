РИАМО – 14 мая. Родные актрисы Анастасии Заворотнюк передали клетки ее злокачественной опухоли специалистам, ученые предпринимают все меры, чтобы побороть заболевание, сообщает Газета.ru.

Во время совещания по вопросам генетических технологий в России в своем докладе президенту России Владимиру Путину биолог Александр Макаров рассказал о новой генной вирусной терапии.

«Анастасия Заворотнюк борется с этим заболеванием. И мы тоже пытаемся принимать в этом участие. Нам родные передали клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки», – сказал биолог Александр Макаров.

Эксперт уточнил, что состояние здоровья актрисы не настолько тревожное, чтобы применять данную технологию.

Ранее Заворотнюк выписали из больницы после проведения двух операций по удалению опухоли головного мозга, она восстанавливалась дома, где проходила курс лечения с помощью препарата из США «Кейтруда» (Keytruda). Публикации о возможной опухоли мозга у Заворотнюк стали появляться в СМИ еще летом 2019 года.