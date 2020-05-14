РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. Порядка 1 144 выбоин устранили на дорогах городского округа Люберцы, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В Люберцах в плановом режиме продолжается ямочный ремонт дорог. На сегодня в округе зафиксировано 1 227 ям, 1 144 из них уже устранены. Все работы проводятся со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. Ежедневно сотрудники Службы инспекции дорог обследуют основные магистрали по обращениям жителей. Выбоины устраняются в кратчайшие сроки», - сказал Ружицкий.

Глава городского округа Люберцы также призвал жителей оставлять свои обращения и пожелания по данному вопросу в его аккаунтах в соцсетях. Также он обратил внимание люберчан на необходимость соблюдать режим самоизоляции.

«В Московской области все еще много зараженных коронавирусной инфекцией. Убедительно прошу вас: не нарушайте режим самоизоляции. Оставайтесь дома! Вы в ответе за себя и своих близких!» - сказал Владимир Ружицкий.