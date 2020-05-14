РИАМО - 14 мая. Министр культуры России Ольга Любимова, у которой был положительный тест на коронавирус, вылечилась и вышла на работу, сообщает ТАСС.
«Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе. Чувствую себя хорошо», — сказала Любимова.
Она отметила, что болела в легкой форме, поэтому дистанционно работала и проводила совещания, но на больничном министр была около трех недель.
По ее словам, работать в карантинных условиях было нелегко, в дистанционном режиме она связывалась с подразделениями министерства и профессиональным сообществом.
О положительном тесте на коронавирус у Любимовой стало известно 6 мая. Она продолжала работать из дома и проводить совещания удаленно.
Коронавирус также был выявлен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и главы Минстроя Владимира Якушева.
В Москве и Подмосковье в рамках введенного из-за пандемии Covid-19 режима самоизоляции до 31 мая включительно выходить из дома можно только по веским причинам: в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора.
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Текстовая трансляция
14 МАЯ
- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.
- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.
- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).
- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.
- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.
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